Humor Gus Dur : Santri Kepergok Curi Ikan Kiai, Ngelesnya Pintar Banget

PRESIDEN keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sosok yang humoris. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini kerap melemparkan guyonan yang membuat lawan bicara atau pendengar tertawa. Lelucon-lelucon Gus Dur biasanya penuh makna.

Sekali waktu Gus Dur pernah bercerita tentang santri yang salah memahami memahami penjelasan kiainya tentang apa yang ada di langit dan bumi semua milik Allah SWT.

Kisah humor tersebut seperti dinukil dalam buku "Fatwa dan Canda Gus Dur".

BACA JUGA:

Suatu ketika, santri tersebut mencuri ikan di kolam milik kiai tapi keburu kepergok oleh gurunya itu.