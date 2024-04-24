Advertisement
HOME NEWS JATENG

Partai Golkar Lirik Bambang Pacul hingga Kapolda Maju Pilgub Jateng 2024

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |03:06 WIB
Partai Golkar Lirik Bambang Pacul hingga Kapolda Maju Pilgub Jateng 2024
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

SEMARANG Partai Golkar melirik sejumlah tokoh yang disebut berpotensi dan layak didukung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah yang akan digelar November 2024.

Sejumlah nama itu tak hanya dari internal partai, namun termasuk politisi senior PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul hingga polisi aktif yakni Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi.

“Kalau internal ada Pak Panggah (Panggah Susanto anggota DPR RI – Ketua Golkar Jateng), Wihaji (Mantan Bupati Batang), Juliyatmono (Mantan Bupati Karanganyar, Anggota DPR RI terpilih 2024-2029), Pak Soleh, itu nanti wagub, kemudian ada Feri Wawan (Wakil Ketua DPRD Jateng),” ungkap Kepala DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jateng – DIY, Iqbal Wibisono, melalui pesan kepada wartawan, Selasa 23 April 2024.

Sementara nama lain di luar internal, disebut Iqbal, yakni Hendrar Prihadi yang merupakan politisi PDI Perjuangan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dan saat ini menjabat Kepala Lembaga Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) yang juga mantan Wali Kota Semarang, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Pacul.

“Eksternal ada Kapolda Jateng (Irjen Pol Ahmad Luthfi), Gus Yusuf (Ketua PKB Jawa Tengah), Pak Sudaryono (Ketua Gerindra Jateng),” sambungnya.

Secara khusus, Iqbal menilai Irjen Ahmad Luthfi sebagai sosok yang pantas memimpin Jawa Tengah, sebab sudah kenyang pengalaman memimpin Jawa Tengah. Popularitasnya juga dianggap sudah tak perlu diragukan lagi.

Halaman:
1 2
      
