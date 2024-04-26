Gereja Ortodoks Rumania Sambut Baik Pendeta Moldova yang Ingin Bergabung Usai Perselisihan

CHISINAU - Gereja Ortodoks Rumania mengatakan mereka akan terus menyambut para pendeta yang meninggalkan Gereja Ortodoks Moldova yang memiliki hubungan dengan Rusia untuk bergabung dengan organisasi saingan yang semakin berkembang di bawah Bucharest. Mereka yakin masa depan negara bekas Soviet itu ada di tangan Eropa.

Perselisihan dalam komunitas Ortodoks Moldova, yang merupakan 90% populasi di negara yang terletak di antara Ukraina dan Rumania, diketahui terus memanas lebih dari seminggu sebelum umat Kristen Ortodoks merayakan Paskah.

Namun umat paroki terbagi menjadi dua gereja, yakni Metropolis Moldova, yang berada di bawah Gereja Ortodoks Rusia, dan Metropolis Bessarabia, yang melapor kepada Gereja Rumania. Tidak ada autocephaly, atau kemerdekaan penuh.

BACA JUGA: Ukraina Masukkan Nama Pimpinan Gereja Ortodoks Rusia dalam Daftar Buronan

Lebih dari 60 pendeta dari gereja yang terkait dengan Moskow telah berpindah agama sejak tahun lalu, dan gereja yang terkait dengan Rumania semakin dikaitkan dengan upaya pemerintah Moldova yang pro-Eropa untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2030.

Gereja yang lebih besar yang memiliki hubungan dengan Rusia tahun lalu memilih untuk mempertahankan hubungannya dengan Moskow setelah mengakui bahwa dukungan antusias Gereja Ortodoks Rusia terhadap perang Kremlin di Ukraina telah mengurangi popularitasnya.

“Fenomena kepergian dari Metropolis Moldova yang terkait langsung dengan Patriarkat Moskow akan terus menyebar,” terang Vasile Banescu, sekretaris pers Gereja Ortodoks Rumania, mengatakan kepada Radio Free Europe yang didanai AS dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Kamis (25/4/2024).

“Fenomena ini menandakan pencairan dalam gereja. Para pendeta memahami bahwa, pada dasarnya, masa depan Moldova ada bersama Eropa, bersama Rumania,” lanjutnya.

Gereja Rumania akan terus menerima pendeta Moldova dan membuka gereja baru.