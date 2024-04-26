Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Motor Pendeta Disunat Kiai

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |05:08 WIB
Humor Gus Dur: Motor Pendeta <i>Disunat</i> Kiai
Humor Gus Dur. (Foto: Dok Ist)
PRESIDEN keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sering melemparkan guyonan yang mengundang tawa siapa pun yang mendengarnya.

Salah satu cerita guyonan Gus Dur dinukilkan dalam buku kumpulan humor Gus Dur berbahasa Jerman berjudul "Lachen mit Gus Dur: Islamicher Humor Aus Indonesien".

Dikutip dari NU Online, diceritakan Gus Dur bahwa ada seorang kiai bertetangga dengan pendeta. Kiai memiliki mobil, sementara pendeta hanya punya sepeda motor.

Humor Gus Dur : Santri Kepergok Curi Ikan Kiai, Ngelesnya Pintar Banget 

Suatu hari pendeta meminjam mobil sang kiai. Tapi, karena kondisi hujan, mobil pun kotor. Sang pendeta memutuskan mencuci dulu mobil itu sebelum dikembalikan ke pak kiai.

Beberapa hari kemudian, kiai mendapatkan undangan ceramah ke satu rumah penduduk di gang sempit. Karena tidak dapat diakses dengan mobil, kiai meminjam motor pak pendeta.

Antara Gus Dur dan Soeharto Soal Demokrasi : Gitu Aja Kok Repot! 

Setelah pulang, sebelum mengembalikan motor, kiai mengambil gergaji besi dan menggergaji knalpot motor.

