5 Tentara di Dunia yang Menyandang Jenderal Bintang 5, Tiga Orang dari Indonesia

SEJUMLAH jenderal di dunia ada yang memegang pangkat bintang 5. Pangkat bintang 5 adalah pangkat militer paling senior yang pertama kali dibuat di Amerika Serikat pada 1944, dengan lambang lima bintang, dan pangkat-pangkat terkait di negara-negara lainnya.

Pangkat tersebut adalah pangkat dari para komandan militer operasional paling senior, dan dalam skala pangkat standar NATO, pangkat tersebut dirancang dengan kode OF-10. Berikut daftar 5 jenderal bintang 5 di seluruh dunia, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber:

1. Dwight David Eisenhower

Jenderal ini pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat AS dari 19 November 1945 hingga 6 Februari 1948. Pria yang juga menjadi Presiden Amerika Serikat ke-34 ini lahir di Texas, 14 Oktober 1880, dan meninggal di Washington D.C pada 28 Maret 1969.

Eisenhower dikenal karena kebijakan moderatnya yang membuat AS menjadi negara terkuat, terproduktif, dan paling berpengaruh di dunia. Ia juga memimpin pasukan sekutu di Eropa Barat selama Perang Dunia II.

2. Omar Nelson Bradley

Bradley sempat menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata AS pada 1949 dan sebelumnya Kepala Staf Angkatan Darat AS pada 1948. Dalam Perang Dunia II dan Perang Korea, Bradley merupakan perwira tertinggi yang turut serta dalam pertempuran.

BACA JUGA: Panglima TNI Pimpin Apel Bersama Wanita TNI Tahun 2024

Pada 1950, ia dianugerahi pangkat jenderal bintang 5 dan menjadi anggota Komite NATTO. Bradley lahir di Missouri, 12 Februari 1893, dan meninggal di New York, 8 April 1981, mencapai usia 88 tahun.