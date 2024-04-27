Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kisah Pilu Guru Honorer di Pulau Terluar, Perahunya Pernah Terbalik

Ramli Nurawang , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |07:02 WIB
Kisah Pilu Guru Honorer di Pulau Terluar, Perahunya Pernah Terbalik
Guru honorer di pulau terluar (Foto: Ramli Nurawang)
A
A
A

SELONG - Pukul 07.15 Wita pagi, Erni Srianti (37) sudah berada di Dermaga Telong - Elong Kecamatan Jerowaru untuk berangkat mengajar ke SDN 1 Satu Atap Pulau Maringkik Kecamatan Keruak, Jumat 26 April 2024.

Di dermaga, sudah ada perahu penyeberangan khusus mengantar para guru. Hanya butuh waktu 15 sampai 20 menit, Erni dan rekan - rekannya sudah sampai di Dermaga Apung Pulau Maringkik dan berjalan kaki menuju Sekolah, tempatnya mengajar.

Aktivitas ini sudah 16 tahun Ia jalani sejak diangkat sebagai guru honorer tahun 2008 lalu. Tak hanya dirinya, di SD tempatnya mengajar ada dua guru masih berstatus honorer dan 4 di SMP.

Erni berangkat mengajar dari rumahnya di Desa Montong Belai Kecamatan Keruak. Setiap pagi mereka pergi ke sekolah menyusuri laut. Selalu istiqomah, meski kerap menghadapi cuaca ekstrem di tengah jalan.

"Ya setiap hari seperti ini, udah 16 tahun lima bulan sejak saya mulai ngajar tahun 2008", tutur Erni.

Lika - liku perjuangan Erni sebagai guru honorer mengajar di pulau terluar penuh tantangan. Awal mengajar hanya dibayar Rp100 ribu per tiga bulan, baru honornya meningkat setelah mendapat SK Bupati tahun 2019.

"Pernah perahu kita terbalik. Kejadiannya waktu itu tahun 2013 dan 2014 karna cuaca buruk. Beruntung kita masih selamat," kisahnya.

Halaman:
1 2
      
