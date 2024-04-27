Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Roni Ahmad Mantan Bupati Pidie dan Eks Wakil Panglima GAM Meninggal Dunia

Salman Mardira , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |09:45 WIB
Roni Ahmad Mantan Bupati Pidie dan Eks Wakil Panglima GAM Meninggal Dunia
Roni Ahmad alias Abusyik (Facebook Abusyik Roni Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Pidie periode 2017-2022, Roni Ahmad meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Teungku Chik di Tiro, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, Sabtu (27/4/2024). Pria yang akrab disapa Abusyik ini wafat dalam usia 55 tahun akibat sakit.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pidie, Mulyadi Nurdin, Lc, MH mengatakan bahwa Abusyik meninggal dini hari tadi sekitar pukul 02.30 WIB dalam perawatan di rumah sakit milik Pemkab Pidie.

"Minggu lalu sempat dirawat juga di RSUD Zainoel Abidin, Banda Aceh," kata Mulyadi Nurdin saat dikonfirmasi Okezone.

 BACA JUGA:

Menurut Mulyadi, jenazah Abusyik sudah dipulangkan ke rumah duka dan rencananya langsung dimakamkam hari ini.

"Jenazah akan dimakamkan pagi ini di kampung beliau di Gampong Puuk, Kecamatan Delima, Pidie," kata Mulyadi yang juga mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh.

Halaman:
1 2 3
      
