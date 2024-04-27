Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pengendara Motor di Kolaka Tewas Tabrakan dengan Mobil Rombongan Pengantin

Muh Rusli , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |20:32 WIB
Pengendara Motor di Kolaka Tewas Tabrakan dengan Mobil Rombongan Pengantin
A
A
A

KOLAKA - Kecelakaan lalulintas melibatkan motor dan mobil terjadi di ruas jalan utama Pomalaa-Watubangga, Desa Tondowolio, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (27/4/2024). Pengendara motor dilaporkan tewas usai bertabrakan dengan mobil rombongan pengantin dari lawan arah.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif mengatakan identitas pengendara RX King biru bernama Akhyar dan sopir mobil yakni Harisman (47). Keduanya merupakan warga Tanggetada, Kolaka.

"Mobil Harisman memuat penumpang rombongan pengantin yang akan ke Kabupaten Bombana. Kejadian sekitar pukul 14.00 Wita," ujarnya.

Dijelaskan, Harisman mengendarai mobil merek Toyota Avanza putih dengan nomor polisi (nopol) DT 1429 dari arah Anaiwoi. Sementara Akhyar mengendarai Yamaha RX King biru tanpa plat.

Kedua kendaraan dari arah berlawanan tersebut terlibat kecelakaan di jalur menikung Desa Tondowolio. Motor Akhyar terlihat menghantam sisi kanan mobil Harisman dan alami kerusakan pada shockbreaker depan yang tampak bengkok.

Halaman:
1 2
      
