Juru Parkir Hotel di Banyumas Tewas Ditembak Pengunjung

BANYUMAS – Seorang juru parkir bernama Fajar Subekti (38) tewas usai ditembak dengan senjata api diduga jenis pistol di area Hotel Braga Sokaraja, Jalan Soepardjo Rustam, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (27/4/2024) dini hari.

Pelaku penembakan merupakan pengunjung tempat hiburan di hotel tersebut. Polisi mengaku sudah mengetahui identitas pelaku dan sedang dicari.

Penembakan yang terjadi sekitar jam 3 dini hari tersebut terekam kamera CCTV. Korban yang merupakan warga Desa Karangsari, Kecamatan Kembaran, Banyumas ditembak di bagian dada. Sejumlah orang melihat penembakan tersebut.

Dalam rekaman kamera terlihat awalnya terjadi keributan di pos parkir bagian belakang Hotel Braga. Saat keributan, terlihat beberapa orang di lokasi kejadian dan tiba-tiba pistol pelaku meletus dan mengenai korban.

Korban berbaju hitam terlihat memegang dadanya dan berlari ke jalan untuk menyelamatkan diri. Korban sempat dilarikan ke RSUD Margono Soekardjo tapi nyawanya tak bisa diselamatkan.