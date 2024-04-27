Advertisement
HOME NEWS JATIM

5 Fakta Suami Bunuh Istri di Tuban, Mengaku Sakit Hati Dikecewakan

Pipiet Wibawanto , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |06:04 WIB
5 Fakta Suami Bunuh Istri di Tuban, Mengaku Sakit Hati Dikecewakan
Korban pembunuhan di Tuban. (Foto: Pipiet Wibawanto)
TUBAN - Seorang suami di Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur gelap mata tega membunuh istrinya saat tertidur lelap di sampingnya. Berikut sejumlah faktanya:

1. Cekik Leher Korban

Tersangka membunuh korban dengan cara mencekik lehernya serta membenturkan kepalanya ke tembok hingga sang istri pun akhirnya meregang nyawa.

2. Pelaku Serahkan Diri

Mujiono, tersangka pembunuhan terhadap Tamirah, istrinya sendiri menyerahkan diri seusai melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga membuat nyawa sang istri melayang.

3. Sempat Mau Bunuh Diri

Namun, sebelum menyerahkan diri, Mujiono sempat mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pestisida namun gagal serta tak berefek apa-apa.

4. Motif Pembunuhan

Kini, tersangka digiring ke Polres Tuban guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah dilakukan pendalaman motif, terungkap motif tersangka tega membunuh istrinya saat tertidur ialah sakit hati sering dikecewakan serta selalu mengungkit-ungkit masalah ekonomi.

"Satreskrim Polres Tuban telah mengamankan sesorang pelaku KDRT yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban adalah istrinya sendiri," ujar Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Rianto.

"Menurut tersangka dia dikecewakan oleh korban sebanyak dua kali, alasan dia motifnya sampai tega membunuh istrinya ialah dua hal itu yang disampaikan ekonomi dan sakit hati sudah dikecewakan," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
      
