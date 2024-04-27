Gempa M6,5 Guncang Garut, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan M6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat, pukul 23.29 WIB, Sabtu (27/4/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami.

BMKG merinci, lokasi gempa di 8.42 LS,107.26 BT atau 151 Km Barat Daya Garut, Jabar. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)