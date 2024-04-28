Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Puluhan Rudal Rusia Kembali Hantam Sistem Energi Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |16:01 WIB
Serangan Puluhan Rudal Rusia Kembali Hantam Sistem Energi Ukraina
Warga berlindung selama serangan rudal Rusia di Kyiv, Ukraina, 27 April 2024. (Foto: Reuters)
KYIV - Rudal-rudal Rusia menghantam fasilitas listrik di Ukraina tengah dan barat pada Sabtu, (27/4/2024) meningkatkan tekanan pada sistem energi Ukraina yang tengah terpuruk dan di saat negara itu menghadapi kekurangan sistem pertahanan udara.

Serangan udara tersebut, yang dilakukan dengan rudal jarak jauh, termasuk rudal jelajah yang ditembakkan oleh pembom strategis Rusia yang berbasis di Lingkaran Arktik, merupakan serangan udara skala besar keempat yang menargetkan sistem tenaga listrik Ukraina sejak 22 Maret.

Presiden Volodymyr Zelensky mengulangi permohonannya kepada mitranya untuk mengembangkan rudal pertahanan, terutama sistem Patriot. Dia mengatakan sasarannya mencakup fasilitas transit listrik dan gas, khususnya yang penting untuk pasokan gas ke Uni Eropa, namun dia tidak mengatakan apakah ada fasilitas tersebut yang rusak.

Rusia terus memasok gas ke Uni Eropa melalui Ukraina berdasarkan perjanjian transit dengan Gazprom Rusia Perjanjian ini akan berakhir pada Desember dan menurut Ukraina tidak akan diperpanjang.

“Musuh kembali menembaki fasilitas energi Ukraina secara besar-besaran,” kata DTEK, perusahaan listrik swasta terbesar di Ukraina, seraya menambahkan bahwa empat dari enam pembangkit listrik tenaga panasnya mengalami kerusakan dalam semalam.

Tim penyelamat berjuang untuk memadamkan api di beberapa fasilitas energi di wilayah barat Lviv dan Ivano-Frankivsk, yang berbatasan dengan anggota NATO, Polandia dan Rumania, kata para pejabat.

      
