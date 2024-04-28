Polisi Tangkap Pelaku Ganjal ATM di Tangsel, Sudah Beraksi 7 Kali

JAKARTA - Unit Reskrim Ciputat Timur menangkap A (32) pelaku pencurian dengan pemberatan modus ganjal ATM. Pelaku melancarkan aksinya sebanyak 7 kali.

Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Kemas Arifin menyebutkan, pelaku A melancarkan aksinya bersama dua orang rekannya berinisial AS dan AI yang saat ini masih dalam pengejaran.

“Tersangka A diamankan saat melakukan aksinya bersama dua rekannya yang masih DPO di ATM bank depan Rumah Sakit UIN pada Jumat 19 April 2024” kata Kemas dalam keterangannya, Sabtu (27/4/2024).

BACA JUGA:

Kronologis kejadian, Kemas menjelaskan, pelapor berinisial WR ingin mengambil uang di ATM di depan Rumah Sakit UIN. Anehnya, kartu ATM tersebut tidak bisa digunakan setelah dimasukkan ke dalam mesin.

“Kemudian pelaku AA mendatangi ATM dan berpura-pura mengarahkan korban untuk mencet tombol ‘bintang, pagar, password+enter’ dengan tujuan agar AS bisa melihat pin yang dipencet korban,” ujarnya.

Lalu pelaku A juga datang ke ATM dengan pura-pura akan mengambil uang di ATM tanpa menggunakan kartu dengan tujuan untuk mengambil kartu ATM milik korban.

Setelah korban keluar dari mesin ATM lalu pelaku A masuk ke dalam dan mengambil ATM milik korban. Setelah itu pelaku A keluar dari ATM dan menyimpan kartu ATM BRI korban di balik HP yang dipegang oleh pelaku.

BACA JUGA:

“Kemudian korban kembali masuk ke dalam mesin ATM dan melihat kartu ATM-nya sudah tidak ada. Lalu korban mengejar pelaku A dan menanyakan kartu ATM-nya dan pelaku bilang ATM-nya masih ada di dalam mesin,” ungkapnya.

“Kemudian pelaku A mau masuk ke dalam mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh para pelaku namun pelaku A berhasil ditarik dan diamankan oleh korban dengan dibantu oleh warga, namun pelaku lainnya yang mengendarai mobil berhasil melarikan diri,” sambung dia.