Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pembobol ATM di Belitung Timur Ditangkap, Polisi: Pelaku Sepasang Kekasih

Suharli , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:53 WIB
Pembobol ATM di Belitung Timur Ditangkap, Polisi: Pelaku Sepasang Kekasih
Pelaku pembobolan ATM di Belitung Timur (Foto: MPI)
A
A
A

BELITUNG TIMUR - Polisi berhasil menangkap dua pelaku percobaan pembobolan ATM di Kelapa Kampit, yang sempat gegerkan masyarakat Belitung.

Sempat ada drama penangkapan seorang pelaku wanita di Desa Aik Saga, Tanjung Pandan, Belitung, di mana polisi diteriaki maling oleh pelaku.

Tim Panah Polres Belitung Timur kemudian melakukan introgasi. Dari situ pelaku mengaku telah melakukan percobaan pembobolan ATM tersebut.

Tak cukup hanya itu, barang bukti berupa DVR CCTV dibuang pelaku ke sungai sehingga Satreskrim Polres Belitung Timur harus menyelam mengambil barang bukti tersebut.

Kapolres Belitung Timur AKBP Arif Kurniatan mengatakan bahwa pelaku pembobolan ATM ternyata sudah berulang kali melakukan percobaan pencurian ATM di berbagai daerah. Selain di Pulau Belitung, di antaranya di Jambi dan Pangkalpinang.

Pelaku berjumlah dua orang dan merupakan sepasang kekasih berinisial HD (31) dan SS(25).

"Pelaku lelaki berinisial HD merupakan mantan vendor di Bank BUMN, sehingga mengetahui tentang seluk beluk dan detail terkait operasional TM bank tersebut," ujarnya AKBP Arif, Kamis (9/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/338/3001522/polisi-tangkap-pelaku-ganjal-atm-di-tangsel-sudah-beraksi-7-kali-arn9ZAPMA5.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Ganjal ATM di Tangsel, Sudah Beraksi 7 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/512/2992034/maling-bobol-mesin-atm-di-solo-polisi-cek-cctv-buru-pelaku-tg39nLFXGw.jpg
Maling Bobol Mesin ATM di Solo, Polisi Cek CCTV Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/338/2982498/mesin-atm-di-minimarket-sawangan-dibobol-maling-polisi-pelaku-jebol-tembok-samping-xMt3T878iM.jpg
Mesin ATM di Minimarket Sawangan Dibobol Maling, Polisi: Pelaku Jebol Tembok Samping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/338/2982092/mesin-atm-di-minimarket-sawangan-dibobol-tembok-samping-dijebol-SKYFTI9KVM.jpg
Mesin ATM di Minimarket Sawangan Dibobol, Tembok Samping Dijebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/340/2915763/atm-di-kelapa-kampit-jadi-percobaan-pembobolan-otk-wpYoSPWHb6.jpg
ATM di Kelapa Kampit Jadi Percobaan Pembobolan OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/338/2831162/modus-tukar-kartu-pencuri-spesialis-ganjal-atm-ditangkap-olHA1gabbH.jpg
Modus Tukar Kartu, Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement