Pembobol ATM di Belitung Timur Ditangkap, Polisi: Pelaku Sepasang Kekasih

BELITUNG TIMUR - Polisi berhasil menangkap dua pelaku percobaan pembobolan ATM di Kelapa Kampit, yang sempat gegerkan masyarakat Belitung.

Sempat ada drama penangkapan seorang pelaku wanita di Desa Aik Saga, Tanjung Pandan, Belitung, di mana polisi diteriaki maling oleh pelaku.

Tim Panah Polres Belitung Timur kemudian melakukan introgasi. Dari situ pelaku mengaku telah melakukan percobaan pembobolan ATM tersebut.

Tak cukup hanya itu, barang bukti berupa DVR CCTV dibuang pelaku ke sungai sehingga Satreskrim Polres Belitung Timur harus menyelam mengambil barang bukti tersebut.

Kapolres Belitung Timur AKBP Arif Kurniatan mengatakan bahwa pelaku pembobolan ATM ternyata sudah berulang kali melakukan percobaan pencurian ATM di berbagai daerah. Selain di Pulau Belitung, di antaranya di Jambi dan Pangkalpinang.

Pelaku berjumlah dua orang dan merupakan sepasang kekasih berinisial HD (31) dan SS(25).

"Pelaku lelaki berinisial HD merupakan mantan vendor di Bank BUMN, sehingga mengetahui tentang seluk beluk dan detail terkait operasional TM bank tersebut," ujarnya AKBP Arif, Kamis (9/11/2023).