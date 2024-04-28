Brigadir RAT Dimakamkan, Tangis Sang Istri Pecah hingga Pingsan

MANADO - Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Brigadir RAT dimakamkan di permakaman umum Desa Kalasey, Manado. Tangs histeris istri Brigadir RAT pecah ketika melihat jasad sang suami berada didalam liang lahat.

Sebelum dimakamkan, jenazah Brigadir RAT diabwa ke Masjid Nurul Imam untuk disholatkan.

Setelah itu para kerabat dan keluarga membawa jenazah Brigadir RAT ke permakaman umum Desa Kalasey untuk dimakamkan.

Awalnya, istri Brigadir RAT, Novita Husain tampak tegar melihat peti jenazah diletakan di samping liang lahat. Namun, saat peti dibuka dan jasad akan dimasukan keliang lahat, tangis histeris Novita pecah.

Bahkan, ketika petugas hendak menguburkan jasad Brigadir RAT, sang istri sempat pingsan karena tak kuasa menahan kesedihannya.

Diketahui, Brigadir RAT ditemukan tewas di dalam mobil jenis Alpard dengan mengalami luka tembak di bagian kepala dan diduga bunuh diri sesuai hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan.