Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Brigadir RAT Dimakamkan, Tangis Sang Istri Pecah hingga Pingsan

Jefry Langi , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |17:26 WIB
Brigadir RAT Dimakamkan, Tangis Sang Istri Pecah hingga Pingsan
Tangis istri pecah hingga pingsan saat Brigadir RAT dimakamkan (Foto : iNews)
A
A
A

 

MANADO - Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Brigadir RAT dimakamkan di permakaman umum Desa Kalasey, Manado. Tangs histeris istri Brigadir RAT pecah ketika melihat jasad sang suami berada didalam liang lahat.

Sebelum dimakamkan, jenazah Brigadir RAT diabwa ke Masjid Nurul Imam untuk disholatkan.

Setelah itu para kerabat dan keluarga membawa jenazah Brigadir RAT ke permakaman umum Desa Kalasey untuk dimakamkan.

Awalnya, istri Brigadir RAT, Novita Husain tampak tegar melihat peti jenazah diletakan di samping liang lahat. Namun, saat peti dibuka dan jasad akan dimasukan keliang lahat, tangis histeris Novita pecah.

Bahkan, ketika petugas hendak menguburkan jasad Brigadir RAT, sang istri sempat pingsan karena tak kuasa menahan kesedihannya.

Diketahui, Brigadir RAT ditemukan tewas di dalam mobil jenis Alpard dengan mengalami luka tembak di bagian kepala dan diduga bunuh diri sesuai hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/510/3058635/polisi_bunuh_diri-lKFD_large.jpg
Perwira Polri yang Tewas di Kulonprogo Dipastikan Bunuh Diri, Tembakan Pistol ke Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/519/3047819/polisi_bunuh_diri-I7o6_large.jpg
Kapolsek di Mojokerto Tewas Bunuh Diri, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035760/3-fakta-ajudan-wakapolres-sorong-tewas-tergantung-polisi-gali-motifnya-58cRcsJcTv.jpg
3 Fakta Ajudan Wakapolres Sorong Tewas Tergantung, Polisi Gali Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035519/kronologi-penemuan-ajudan-wakapolres-sorong-yang-tewas-gantung-diri-di-rumah-dinas-Ts3aSYV56q.JPG
Kronologi Penemuan Ajudan Wakapolres Sorong yang Tewas Gantung Diri di Rumah Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035444/bripda-riko-tewas-tergantung-di-rumah-wakapolres-sorong-ini-kronologinya-VZoxa1B3sc.jpg
Bripda Riko Tewas Tergantung di Rumah Wakapolres Sorong, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/338/3004665/kasus-bunuh-diri-brigadir-rat-pengamat-sebut-beban-kerja-anggota-polri-berat-Dc9Y6VVIIX.jpg
Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT, Pengamat Sebut Beban Kerja Anggota Polri Berat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement