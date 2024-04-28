Advertisement
HOME NEWS JATENG

Emak-Emak Nekat Belanja dengan Uang Palsu, Warna Duitnya Berubah Waktu Beli Ikan

Lazarus Sandy , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |10:14 WIB
Emak-Emak Nekat Belanja dengan Uang Palsu, Warna Duitnya Berubah Waktu Beli Ikan
Emak-emak diamankan pedagang pasar usai belanja pakai uang palsu (Foto : iNews)
PATI - Seorang emak-emak berusia 43 tahun, warga Pati, diamankan pedagang di Pasar Kayen, Jawa Tengah, Minggu ( 28/4/2024) pagi, lantaran nekat belanja menggunakan uang palsu.

Aksi itu terungkap lantaran warna uang berubah saat terkena air ketika pelaku berbelanja ikan.

Dalam video amatir, sejumlah pedagang di Pasar Kayen, Pati, Jawa Tengah, nampak mengamankan seorang emak-emak yang tertangkap basah berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp50 ribu.

Aksinya terungkap saat pelaku berbelanja ikan dan uang tersebut berubah warna ketika tak sengaja terkena percikan air. Pelaku sempat kabur namun berhasil diamankan oleh pedagang dan diserahkan ke polisi.

Menurut pedagang, pelaku sudah lima kali berbelanja di pasar tersebut.

Selain itu, nomor seri pada uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu semuanya sama.

"Uang palsu yang digunakan mirip dengan uang asli secara sekilas, namun ketika dipegang terasa seperti kertas biasa," ujar pedagang ikan, Siti Kalatin.

Kapolsek Kayen AKP Imam Basuki mengatakan, saat dilakukan penggeledahan di sepeda motor pelaku, ditemukan 60 lembar uang pecahan Rp50 ribu dan 28 lembar uang pecahan Rp100 ribu.

