Datangi Gilingan Batu, Pemuda di Sampang Kena Tikam

SAMPANG - Nasib naas menimpa AE (21) Pemuda Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura.

Pasalnya, ia menjadi korban sabetan senjata tajam oleh terduga pelaku Z (49) yang masih satu desa dengan korban.

Peristiwa itu terjadi di tempat penggilingan batu Desa Sokobanah Daya, Sampang Madura. Sabtu 27 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie membenarkan peristiwa itu, di mana korban mendatangi tempat gilingan batu bersama temanya.

"Korban bersama dengan temannya ke lokasi gilingan batu untuk meminta uang hasil gilingan batu," ujarnya, Minggu (28/4/2024).

Sesampainya di lokasi, korban bersama temannya tidak langsung bertemu dengan tersangka Z melainkan dengan orang lain.