HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri, Istri Pingsan saat Pemakaman

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |04:06 WIB
5 Fakta Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri, Istri Pingsan saat Pemakaman
TKP Brigadir RAT bunuh diri (Foto : MNC Media)
A
A
A

 

POLRES Manado Sulawesi Utara mengungkapkan, Brigadir Ridhal Ali Tomi alias Brigadir RAT, yang diduga bunuh diri, sejatinya telah mengajukan izin cuti sejak tanggal 10 Maret 2024. Istri korban pun sempat pingsan dalam proses pemakaman.

Berikut sejumlah fakta terkait meninggalnya Brigadir RAT:

1. Cuti dan Amankan Pemilu 2024

Sebelum cuti pada 10 Maret, Brigadir RAT juga masih sempat ikut membantu melakukan pengamanan Pemilu 2024.

Kasi Humas Polres Manado, Ipda Agus Haryono mengatakan, Brigadir RAT sejatinya menyampaikan Institusi Porlesta Manado meminta izin cuti pada Maret 2024.

2. Berkunjung ke Kerabat

Pasalnya, Brigadir RAT mengaku ingin berkunjung ke tempat kerabatnya di kawasan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Dari Satlantas (Polres Manado) dia sampaikan mau berkunjung ke keluarganya, dia izin kunjungi kerabatnya di Mampang. Yang bersangkutan kalau tidak salah sekitar 10 Maret sudah tidak ada di Manado," ujar pada wartawan.

3. Masih Bertugas di Manado

Menurutnya, sebelum mengajukan izin cuti ke institusi, Brigadir RAT sejatinya masih bertugas di Manado.

Bahkan, Brigadir RAT masih sempat ikut melakukan pengamanan Pemilu 2024 kemarin di daerah Manado. "Sebelumnya masih berdinas di Polresta Manado, masih ikut pengamanan pemilu," ujarnya.

