21 Rumah di Sukabumi Rusak Terdampak Gempa M6,2 Garut

SUKABUMI - Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi merilis dampak bencana gempa bumi M6,2 Garut yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Tidak korban jiwa dalam dampak bencana tersebut.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena mengatakan, hingga Minggu (28/4/2024) pukul 16.00 WIB, total yang terdampak terjadi di 20 Desa, 18 Kecamatan dengan kerusakan 21 rumah dan 2 sarana umum.

"Di Kampung Datardangdeur RT 06/03, Desa Cijurey, Kecamatan Gegerbitung, 1 mesjid jami Attaqwa rusak sedang. Lalu di Kampung Cibitung RT 05/01, Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya, 1 unit rumah rusak ringan pada bagian dapur," ujar Deden kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Deden mengatakan, di Kampung Cibogo RT 04/07, Desa Nangkakoneng, Kecamatan Cikidang, 1 unit rumah rusak sedang pada bagian kamar mandi. Lalu di Kampung Cikidang RT 04/06, Desa/Kecamatan Ciemas, 1 unit rumah rusak ringan pada bagian dinding.

"Di Kampung Selaawi RT 18/04, Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, 1 unit rumah rusak ringan pada bagian kamar dan atap. Lalu di Kampung Legok Tangkoko RT 07/01, Desa Bantarkalong, Kecamatan Warungkiara, 1 unit rumah rusak ringan pada bagian dapur," ujar Deden.

Deden menambahkan, di Kecamatan Nagrak ada 2 wilayah yang terdampak, pertama Kampung Pondok Tisuk RT05/08, Desa Balekambang, 1 unit rumah rusak sedang pada bagian dinding. Kedua, Kampung Cikukulu RT 01/08, di Desa Nagrak Selatan, 1 unit rumah rusak sedang.

"Di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar juga 2 wilayah yang terdampak, pertama di Kampung Legok Tangkoko RT 03/07, 1 unit rumah rusak ringan pada bagian atap. Dan kedua, di Kampung Cimanggu RT 05/10, 1 unit rumah rusak ringan pada bagian dinding," ujar Deden.

Lalu selanjutnya, ujar Deden, di Kampung Pasir Suit RT 01/02, Desa Cimenteng, Kecamatan Curugkembar, 1 unit rumah rusak ringan pada bagian dapur. Dan di Kampung Lemburjami RT 04/06, Desa Karanganyar, Kecamatan Jampangkulon, 1 unit rumah rusak sedang pada bagian dinding.

"Di Desa Lembursawah, Kecamatan Cicantayan, 2 lokasi terdampak gempa, pertama di Kampung Nagrog RT 03/07, 1 unit rumah rusak sedang pada bagian depan dan di Kampung Lembur Jami RT 05/03, 1 unit rumah rusak ringan," ujar Deden.