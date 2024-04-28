Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa Garut, Jumlah Korban Luka Bertambah Jadi 8 Orang

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |16:58 WIB
Gempa Garut, Jumlah Korban Luka Bertambah Jadi 8 Orang
Gempa Sukabumi (Foto: ist)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya penambahan jumlah warga yang menjadi korban luka imbas guncangan gempa bumi bermagnitudo (M) 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut pada Sabtu 27 April 2024 malam.

Adanya penambahan tersebut diketahui dari data yang telah dimutakhirkan Pusat Pengenalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB pada pukul 14.00 WIB.

"Korban jiwa terdampak dari gempa juga mengalami penambahan. Hingga siang ini, korban luka akibat gempa berjumlah 8 orang," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).

Sementara, kata dia, dari laporan yang diterima dari lapangan, hingga saat ini terdapat 75 Kepala keluarga (KK) yang terdampak. Jumlah ini pun mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya sebanyak 27 KK.

"BPBD Provinsi Jawa Barat bersama BPBD kabupaten dan kota yang terdampak yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar masih terus melakukan pendataan dan kaji cepat yang mencakup inventarisasi kerusakan dan penyelamatan warga," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
