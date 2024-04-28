Advertisement
HOME NEWS JABAR

6 Orang Jadi Korban Tertimpa Bangunan Roboh Akibat Gempa Besar Garut

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |12:41 WIB
6 Orang Jadi Korban Tertimpa Bangunan Roboh Akibat Gempa Besar Garut
Gempa Guncang Garut/ist
GARUT - Proses pendataan dampak gempa M6,5 yang mengguncang Kabupaten Garut terus dilakukan hingga saat ini. Dari informasi sementara yang dihimpun, jumlah korban luka akibat gempa pada pukul 23.29 WIB itu berjumlah enam orang.

Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, keenam korban ini tersebar pada beberapa kecamatan. Ia menyatakan seluruh korban mengalami luka ringan.

"Berdasarkan pelaksanaan patroli tadi malam, jumlah korban luka sebanyak enam orang. Semua luka ringan," kata AKBP Rohman Yonky Dilatha, Minggu (28/4/2024).

Keenam korban itu terdiri dari satu orang luka ringan di Kecamatan Cisompet, dua orang luka ringan di Kecamatan Pameungpeuk, dua orang luka ringan di Kecamatan Cikelet, dan satu orang luka ringan di Kecamatan Singajaya. Seluruh korban mengalami luka karena tertimpa material bangunan yang rusak akibat gempa.

"Tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka. Untuk bangunan, ada beberapa yang rusak akibat terdampak. Masih dalam pemeriksaan," sebutnya.

Beberapa bangunan yang rusak karena terdampak gempa, lanjutnya, juga tersebar pada sejumlah wilayah. Dari hasil pemeriksaan aparat kepolisian Polres Garut, lanjutnya, bangunan rusak rata-rata berupa rumah.

Adapun rincian sementara bangunan rusak ini adalah satu rumah di Desa Dayeuh Manggung Kecamatan Cilawu, satu rumah di Kampung Tegal Kondang Desa Mekartani Kecamatan Singajaya

Selanjutnya dua rumah di Desa Mekarluyu Kecamatan Sukawening, dua rumah di Desa Maripari Kecamatan Sukawening, satu rumah di Kampung Gadog Desa Sukalaksana Kecamatan Talegong, RSUD Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk rusak ringan, Tembok BRI Unit Cilawu sepanjang 8 meter runtuh.

Halaman:
1 2
      
