Ini 16 Kecamatan di Garut Terdampak Gempa M6,2 Beikut Rinciannya

GARUT - Jumlah bangunan yang dilaporkan rusak akibat gempa M6,2 di Kabupaten Garut terus bertambah. Kini, jumlah bangunan rusak yang sebagian besar rumah penduduk itu mencapai 53 unit.

"Terdapat 53 bangunan rusak akibat gempa, sebagian besar rumah warga," kata Wakapolres Garut Kompol Dhoni Erwanto, Minggu (28/4/2024).

Dua dari 53 unit bangunan rusak merupakan fasilitas umum, yaitu satu RSUD Pameungpeuk dan benteng kantor salah satu bank. Dari informasi yang dihimpun, bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa Sabtu malam adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Pameungpeuk: RSU Pameungpeuk (Tidak ada Korban Jiwa). Desa Pameungpeuk 1 Rumah terdampak, Desa Paas 1 Rumah Terdampak.

2. Kecamatan Cilawu: Desa Dayeuhmanggung 2 Rumah Terdampak, 1 Benteng Milik Bank BRI Unit Ambruk, Desa Sukamaju 4 Rumah Terdampak dan Desa Mekarsari 2 Rumah terdampak.

3. Kecamatan Talegong: Desa Sukalaksana 1 Rumah Terdampak dan Desa Selaawi 1 Rumah Terdampak.

4. Kecamatan Sukawening: Desa Mekarluyu 2 Rumah terdampak dan Desa Maripari 2 Rumah Terdampak.

5. Kecamatan Cisompet: Desa Panyindangan 1 Rumah Terdampak.

6. Kecamatan Sucinaraja: Desa Linggamukti 5 Rumah Terdampak dan Desa Sukarateu 1 Rumah Terdampak.

7. Kecamatan Garut Kota: Kelurahan Cimuncang 2, Kelurahan Sukanegla 2 dan Kel Sukamentri 2 Rumah Terdampak.

8. Kecamatan Pakenjeng: Desa Karangsari 1 Rumah Terdampak.

9. Kecamatan Peundeuy: 1 Rumah Terdampak.

10. Kecamatan Singajaya: Desa Mekartani 1 Rumah Terdampak, Desa Sukawangi 3 Rumah Terdampak, Desa Pancasura 1 Rumah Terdampak.

11. Kecamatan Cikelet: Desa Awasagara 1 Rumah Terdampak.

12. Kecamatan Wanaraja: Desa Sukamenak 3 Rumah Terdampak.