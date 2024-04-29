Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Jokowi Tanda Tangani UU DKJ, Jakarta Jadi Apa?

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |05:07 WIB
3 Fakta Jokowi Tanda Tangani UU DKJ, Jakarta Jadi Apa?
Ilustrasi Jakarta (Foto : Okezone.com)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meneken Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Lantas, Jakarta jadi apa?

Berikut sejumlah fakta terkait UU DKJ:

1. Ibu Kota Pindah

UU ini mengatur pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

UU yang diteken Jokowi pada tanggal 25 April 2024 itu menegaskan nantinya Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. “Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” bunyi UU DKJ Pasal 2 yang dikutip MNC Portal.

2. Jakarta Jadi Pusat Perekonomian

Dalam UU juga dijelaskan bahwa Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Sementara itu, dalam Pasal 10 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih”.

Halaman:
1 2
      
