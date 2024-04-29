Sungai Cidurian Meluap, Sekolah dan Puluhan Rumah Warga Serang Terendam Banjir

BANTEN - Hujan deras yang mengguyur wilayah Banten mengakibatkan puluhan rumah di Kecamatan Cikande, Serang, Banten terendam banjir. Tidak hanya pemukiman warga, banjir juga merendam dua sekolah dasar dan memutus jalan akses utama masyarakat menuju dua desa. Banjir terjadi setelah Sungai Cidurian meluap.

Banjir yang melanda wilayah Serang Timur akibat luapan air Sungai Cidurian. Masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Cidurian pun dibuat khawatir. Sekitar 55 rumah warga di Desa Songgom, Kecamatan Cikande, Serang terendam banjir dengan ketinggian antara 30 cm hingga 1 meter.

Air banjir yang datang secara tiba-tiba membuat sejumlah warga tidak bisa berbuat banyak. Selain rumah warga, banjir juga merendam dua sekolah dasar karena lokasinya tidak jauh dari Sungai Cidurian.