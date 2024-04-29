Ambil Alat Perkakas, Dua Warga Lebak Malah Terjebak di Lubang Tambang Batu Bara

LEBAK - Dua warga Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terjebak di dalam lubang tambang batu bara, sejak Sabtu (27/4/2024).

Kedua warga berinisial RH (24) dan IR (35). Keduanya hilang kontak sejak pukul 15.00 WIB. Peristiwa itu bermula ketika RH dan IR yang mendatangi lubang batu bara miliknya di blok Cigalugur, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Provinsi Banten.

Kedatangan mereka tidak lain untuk mengambil peralatan yang dulu sempat tertinggal di dalam lubang. Ya, betul tambang tersebut sudah lama tidak lagi digarap oleh keduanya.

Salah satu dari mereka lantas bergegas masuk. Nahas, beberapa waktu menunggu dia tak juga muncul kembali ke permukaan.