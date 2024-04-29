Jalan Nasional di Pulau Nias Putus Tak Bisa Dilalui Kendaraan, Motor Diangkat Ramai-Ramai

Jalan nasional terputus akibat longsor di Lolozaria, Nias Selatan (Istimewa)

NIAS SELATAN - Jalan nasional di Desa Lolozaria, Kecamatan Amadraya, Nias Selatan (Nisel), Sumatera Utara kembali putus terbawa longsor akibat intensitas hujan yang tinggi, Senin (29/4/2024). Mobil dan sepeda motor tak bisa melintas.

Imbas dari putusnya akses jalan ini, para pengendara motor terpaksa harus mengeluarkan sejumlah uang jasa agar kendaraanya diangkat beberapa orang ke seberang jalan yang putus.

Nirelfiyanti Gulo, seorang warga yang terjebak saat itu mengatakan, jalan tersebut putus sekira pukul 14.00 wib. Akibatnya, ratusan pengendara roda 2 dan 4 terjebak dan terjadi kemacetan panjang.

