Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan Kementerian LHK 2024

Jakarta– Pertamina Group berhasil memboyong 8 penghargaan pada ajang Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan diberi kepada 8 Local Hero Pertamina pada Local Hero Inspiration Award 2024, salah satu kategori ajang tersebut.

Local Hero Inspiration Award 2024 merupakan apresiasi untuk kisah inspiratif dan inisiatif local hero serta kutipan terbaik dalam mengatasi isu global "triple planetary crisis" melalui aksi pemberdayaan masyarakat. Triple planetary crisis yang dimaksud yakni ancaman perubahan iklim, polusi dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Hal ini bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Pertamina.

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono yang didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pekan lalu.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menegaskan, penghargaan ini merupakan wujud nyata Pertamina dalam mengimplementasikan komitmen Environmental, Social & Governance (ESG). "Berbagai program inisiatif Local Hero Pertamina ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengatasi Triple Planetary Crisis dan pada akhirnya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," tuturnya.

KLHK memberikan penghargaan kepada 8 local hero Pertamina pada kegiatan Lomba Cerita Naratif Inspiratif dan Kutipan. Lomba Cerita Naratif Inspiratif dimenangkan oleh Dominggus Absalom Kalami dari PT Pertamina EP Field Papua sebagai juara 1, Mohamad Jamaludin dari Refinery Unit IV Cilacap sebagai juara 2, Dede Ahmad dari PT Pertamina Fuel Terminal Bandung sebagai juara harapan 1, Michael Fitzgerald Wangko dari PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bitung sebagai juara harapan 2 dan Habir dari PT Pertamina EP Tarakan Field sebagai juara harapan 3.

Selain itu dalam lomba kutipan terbaik, pertamina menyapu bersih perolehan juara, diantaranya Choliq Hidayah dari Badak NGL sebagai juara 1, Sarwana dari Refinery Unit V Balikpapan sebagai juara 2 dan Ali Kurniawan dari PHE OSES sebagai juara 3.