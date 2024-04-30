Alami Hipotermia, Dua Pendaki Gunung Kawi Malang Dievakuasi

MALANG - Dua pendaki terpaksa dievakuasi dari Gunung Kawi Malang. Keduanya pendaki ini yakni Sinta Agustin (19) dan Cantika Putri Juliana (22) dievakuasi oleh tim gabungan dari kepolisian, TNI, SAR, dan relawan gabungan, akibat hipotermia atau kedinginan.

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengungkapkan, bahwa proses evakuasi ini dilakukan usai dua rekannya melaporkan ke pos pendakian Merkusi. Di mana Kemudian laporan dari posko pendakian itu diteruskan ke Polsek Wagir, Kabupaten Malang, dan dibentuklah jajaran tim untuk melakukan evakuasi.

"Awalnya mereka dari komunitas pendaki gunung Dusun Segengeng, Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Mereka berangkat mendaki Gunung Kawi bersama 15 orang lainnya sejak Minggu (28/4/2024)," ucap Taufik, dikonfirmasi pada Selasa petang (30/4/2024).

Setibanya di lokasi Batu Tulis di ketinggian 2.603 Mdpl, dua pendaki dari 15 orang rombongan itu mengalami hipotermia, dan tidak kuat melanjutkan perjalanan pendakian.

"Dua pendaki perempuan tersebut mengalami hipotermia dan tidak kuat berjalan dikarenakan kehujanan dan kecapekan," ucapnya kembali.

Dari sanalah lantas kedua pendaki temannya turun ke posko pendakian Merkusi, untuk meminta bantuan. Pengelola akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wagir, pada Minggu malam (28/4/2024) sekitar pukul 20.00 WIB.

"Malam itu juga kami dibantu Muspika Wagir, relawan, dan perhutani berangkat menuju lokasi kedua pendaki yang mengalami hipotermia, untuk dilakukan proses evakuasi," terangnya.