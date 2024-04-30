Heboh! Bocah Terjebak di Mesin Cuci saat Bermain, Evakuasinya Dramatis

MAKASSAR – Nasib malang dialami seorang bocah perempuan berusia 4 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dia terjebak di mesin cuci yang sudah rusak saat bermain.

Peristiwa itu bermula saat bocah perempuan usia empat tahun itu bermain seorang diri, di mesin cuci tersebut, saat ibunya Musdalifah sementara menyapu di depan rumah.

Karena terjebak di mesin cuci dan sulit dikeluarkan, hingga keluarga melaporkannya ke Tim Rescue Damkar Kota Makassar, untuk mengeluarkan bocah malang itu.

Beruntung, berkat kesigapan Tim Rescue Damkar Makassar upaya penyelamatan pun berhasil dilakukan setelah berlangsung selama tujuh menit.

“Itu tadi laporannya, dia masuk di mesin cuci pak. Terus setelah kita cek saat sampai di sana. Ternyata dia masuk di pengeringnya yang lubang kecil itu. Jadi, dia agak susah keluar karena kakinya sudah terlipat di bawah,” kata Dantim Rescue Damkar Makassar, Muchlis.