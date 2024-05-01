Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Petani di Lomtim Temukan Jasad Bayi Tertimbun Sampah di Kali Suralaga

Ramli Nurawang , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |05:15 WIB
Petani di Lomtim Temukan Jasad Bayi Tertimbun Sampah di Kali Suralaga
Penemuan mayat bayi di Lomtim (Foto: dok polisi)
A
A
A

SELONG - Jasad bayi ditemukan tertimbun sampah di Kali Asem Dusun Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (30/04/2024)

Jasad bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang petani bernama Ikhsan saat membuka air di Kali Asem untuk mengairi sawahnya. Namun tak disangka, saat membuka aliran air, ia terkejut melihat sosok bayi yang sudah membusuk tergeletak tertimbun sampah.

Ihsan pun mengabarkan kejadian ini ke warga sekitar dan kejadian sempat menggegerkan warga sekitar. Mereka berbondong-bondong ke lokasi kejadian dan salah seorang warga bernama Tarmizi langsung melaporkan kejadian ini ke polisi.

Setelah mendapat laporan, aparat kepolisian dari Polsek Suralaga langsung turun ke lokasi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Setelah mendapati laporan tersebut, kita mendatangi TKP dan melakukan tindakan, olah TKP," ujar Kapolsek Suralaga, IPDA Bambang Supriyanto.

"Setelah diangkat dari kali jasad bayi tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Suralaga untuk dilakukan pemeriksaan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/338/3109954/mayat-4kRM_large.jpg
Gempar Penemuan Janin Bayi di Septic Tank RS Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement