Petani di Lomtim Temukan Jasad Bayi Tertimbun Sampah di Kali Suralaga

SELONG - Jasad bayi ditemukan tertimbun sampah di Kali Asem Dusun Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (30/04/2024)

Jasad bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang petani bernama Ikhsan saat membuka air di Kali Asem untuk mengairi sawahnya. Namun tak disangka, saat membuka aliran air, ia terkejut melihat sosok bayi yang sudah membusuk tergeletak tertimbun sampah.

Ihsan pun mengabarkan kejadian ini ke warga sekitar dan kejadian sempat menggegerkan warga sekitar. Mereka berbondong-bondong ke lokasi kejadian dan salah seorang warga bernama Tarmizi langsung melaporkan kejadian ini ke polisi.

Setelah mendapat laporan, aparat kepolisian dari Polsek Suralaga langsung turun ke lokasi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Setelah mendapati laporan tersebut, kita mendatangi TKP dan melakukan tindakan, olah TKP," ujar Kapolsek Suralaga, IPDA Bambang Supriyanto.

"Setelah diangkat dari kali jasad bayi tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Suralaga untuk dilakukan pemeriksaan," sambungnya.