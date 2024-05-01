Advertisement
HOME NEWS JATENG

Saling Jegal di Pilpres, Gerindra Buka Peluang Koalisi dengan PDIP di Pilgub Jateng

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |18:50 WIB
Saling Jegal di Pilpres, Gerindra Buka Peluang Koalisi dengan PDIP di Pilgub Jateng
A
A
A

SEMARANG - Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono menyebut pihaknya membuka peluang partai lain termasuk PDI Perjuangan untuk berkoalisi di Pemilihan Gubernur Jateng 2024 ini.

"Kemungkinan itu pasti ada. Kita intinya segala kemungkinan asa, karena Gerindra punya policy (kebijakan) untuk tidak anti kepada siapapun, saya kira policy yang sama di pusat. Pak Prabowo menjalin silaturahmi baik partai yang di KIM (Koalisi Indonesia Maju) maupun di luar KIM," katanya usai menghadiri Halalbihalal dan Tasyukuran Pemenangan Dinda Ari Ayu Isnani, di Kota Semarang, Rabu (1/5/2024) sore.

Termasuk pula ketika ditanyakan akan bertemu Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Saya salah satu orang yang mengagumi beliau ya, saya kira saya akan gembira bertemu dengan Pak Bambang Pacul. Nanti malam di PDIP, mendapatkan giliran halalbihalal di antara pimpinan parpol di Jateng, nanti malam di Hotel Padma (Semarang), jadi bukan hanya Pak Bambang Pacul tapi dengan seluruh pimpinan parpol lainnya," lanjutnya.

Dia menyebut saat ini pihaknya sedang menjajaki parpol lain untuk berkoalisi di Pilgub maupun Pilwalkot dan Pilbub di Jateng. Partai Demokrat, sebutnya, sudah bersama dengan Gerindra.

"Kita jajaki partai lain, kita juga dijajaki partai lain. Mungkin dalam hari-hari ke depan tentu kita akan makin eratkan silaturahmi. Saya kira semuanya baik, politik itu adalah the art of possibilty jadi segala sesuatunya mungkin possible untuk terjadi," kata dia.

Halaman:
1 2
      
