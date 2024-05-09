Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Libur Panjang, Kenaikan Volume Lalin Terpantau di Sejumlah Tol Luar Pulau Jawa

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |18:06 WIB
Libur Panjang, Kenaikan Volume Lalin Terpantau di Sejumlah Tol Luar Pulau Jawa
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tak hanya terjadi di Pulau Jawa, sejumlah ruas tol luar Pulau Jawa juga tercatat mengalami kenaikan volume lalu lintas (Lalin) pada momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus periode 9-12 Mei 2024 ini.

Hal ini merujuk pada data yang dirilis oleh Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT) yang dirilis pada hari ini, Kamis (9/5/2024).

"Untuk Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, tercatat sebanyak 88.986 kendaraan melintas, meningkat 6,86% dibandingkan volume lalin normal harian 2024 sejumlah 83.273 kendaraan," kata Senior General Manager JNT, Truly Nawangsasi.

Untuk Ruas Tol Balikpapan-Samarinda, tercatat sebanyak 12.294 kendaraan melintas, meningkat 22,05% dibandingkan volume lalin normal harian 2024 yaitu sebanyak 10.073 kendaraan.

Sedangkan untuk Ruas Tol Manado-Bitung, tercatat sebanyak 6.193 kendaraan melintas, meningkat 10,67% dibandingkan volume lalin harian normal 2024 sejumlah 5.596 kendaraan.

Berikutnya, untuk Ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, tercatat sebanyak 52.000 kendaraan melintas, meningkat 4,02% dibandingkan volume lalin normal harian 2024 yaitu sebanyak 49.991 kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168302/tol-ak01_large.jpg
Libur Panjang Usai, Ribuan Kendaraan Mulai Kembali ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168284/ragunan-3ZCy_large.jpg
Akhir Pekan, Lebih dari 10 Ribu Warga Wisata ke Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168231/kecelakaan-vtXW_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 92 Ribu Kendaraan Menuju Wilayah Timur Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167990/tol_cikatama-HpM2_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 50 Ribu Kendaraan Menuju Timur Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167940/libur_maulid_nabi-PFlw_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 184 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163311/lalu_lintas-XxbE_large.jpg
Libur HUT Ke-80 RI, Arus Lalin Kendaraan Keluar Jakarta Melonjak 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement