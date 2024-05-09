Libur Panjang, Kenaikan Volume Lalin Terpantau di Sejumlah Tol Luar Pulau Jawa

JAKARTA - Tak hanya terjadi di Pulau Jawa, sejumlah ruas tol luar Pulau Jawa juga tercatat mengalami kenaikan volume lalu lintas (Lalin) pada momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus periode 9-12 Mei 2024 ini.

Hal ini merujuk pada data yang dirilis oleh Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT) yang dirilis pada hari ini, Kamis (9/5/2024).

"Untuk Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, tercatat sebanyak 88.986 kendaraan melintas, meningkat 6,86% dibandingkan volume lalin normal harian 2024 sejumlah 83.273 kendaraan," kata Senior General Manager JNT, Truly Nawangsasi.

Untuk Ruas Tol Balikpapan-Samarinda, tercatat sebanyak 12.294 kendaraan melintas, meningkat 22,05% dibandingkan volume lalin normal harian 2024 yaitu sebanyak 10.073 kendaraan.

Sedangkan untuk Ruas Tol Manado-Bitung, tercatat sebanyak 6.193 kendaraan melintas, meningkat 10,67% dibandingkan volume lalin harian normal 2024 sejumlah 5.596 kendaraan.

Berikutnya, untuk Ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, tercatat sebanyak 52.000 kendaraan melintas, meningkat 4,02% dibandingkan volume lalin normal harian 2024 yaitu sebanyak 49.991 kendaraan.