HOME NEWS SUMUT

Ini Motif Pelaku Bunuh Nenek Arni Lalu Merekayasanya Seolah Dimangsa Harimau

Ahmad Husein Lubis , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |00:32 WIB
Ini Motif Pelaku Bunuh Nenek Arni Lalu Merekayasanya Seolah Dimangsa Harimau
Mayat nenek yang tewas dibunuh (Foto: Ahmad Husein Lubis)
A
A
A

SUMUT - Jasad nenek Arni Lubis (70), warga Desa Hutapadang, Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan kepala penuh luka.

Awalnya, korban yang tinggal sebatang kara ini diduga tewas dimangsa harimau Sumatera karena di sekitar penemuan jasad korban didapati jejak dan kotoran hewan buas tersebut.

Setelah polisi melakukan pengusutan lebih lanjut, ternyata kasus dimangsa harimau Sumatera ini hanyalah rekayasa oleh pelaku FI yang merupakan tetangga korban.

Tersangka merekayasa kasus pembunuhan keji yang dilakukannya agar lepas dari jerat hukum.

Kapolres Mandailing Natal, AKBP Arie Sofandi mengatakan, dari keterangan FI terungkap motif sementara pelaku tega menghabisi nyawa nenek Arni lantaran pelaku kesal dengan ancaman korban yang melarangnya menikahi wanita lain.

Sementara selama ini menurut pengakuan pelaku, korban menyukai dirinya. Guna kepentingan penyidikan, pelaku kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

      
