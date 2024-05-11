Peristiwa Hari Ini: Kematian Legenda Musik Reggae Bob Marley

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan menjadi catatan sejarah terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada 11 Mei setiap tahunnya. Beberapa di antaranya adalah kelahiran Ismail Marzuki hingga kematian Bob Marley.

Untuk mengingat atau pun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 11 Mei. Berikut ulasannya:

1. Kelahiran Ismail Marzuki

Ismail Marzuki lahir di Kwitang, Senen, Batavia, 11 Mei 1914 – meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei1958 pada umur 44 tahun) adalah salah seorang komponis besar Indonesia.

Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta yaitu Taman Ismail Marzuki(TIM) di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.

2. Perdana menteri Inggris Spencer Perceval dibunuh

11 Mei 1812, Perdana menteri Inggris, Spencer Perceval, dibunuh oleh John Bellingham di lobi gedung House of Commons, London.

Ia adalah seorang negarawan dan Perdana Menteri Britania Raya. Ia adalah satu-satunya perdana menteri Britania yang tewas dibunuh.

Dia ditembak di lobi parlemen oleh seorang pria bekas pedagang yang pernah dipenjarakan di Rusia selama 5 tahun. Perceval dikubur pada 16 Mei di Charlton. Proses pemakamannya merupakan pemakaman pribadi atas permintaan istrinya.