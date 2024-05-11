Mengenang Ismail Marzuki, Musisi Asal Betawi dengan Karya Melegenda

JAKARTA - Ismail Marzuki. Dia adalah musisi andal dari Betawi yang menciptakan sekitar 240 lagu semasa hidupnya.

Pria kelahiran Kwitang, Jakarta pada 11 Mei 1914 ini mulai menulis karyanya pada rentang tahun 1931–1958. Ismail Marzuki meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada umur 44 tahun.

Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia dengan berbagai karyanya yang melegenda. Bakat bermusik Ismail Marzuki telah ditunjukkan pada usia 17 tahun.

BACA JUGA: Keluarga Ismail Marzuki Serius Cari Sosok di Balik Lagu Helo Kuala Lumpur

Karya Ismail Marzuki bila didengar terkesan sederhana. Namun di balik itu, setiap lirik lagu ciptaan Ismail Marzuki terdengar kaya akan makna.

BACA JUGA: Pemerintah Akan Gelar Konser Musikal Memeluk Mimpi di Taman Ismail Marzuki

Lagu pertama Ismail Marzuki bertajuk "O Sarinah", dalam lagu tersebut sang penulis mengisahkan orang-orang yang menderita. Sementara untuk lagu terakhirnya yang ditulis pada tahun 1957 berjudul “Inikah Bahagia”. Komponis Indonesia itu berpulang setahun setelah lagu tersebut ditulis.