HOME NEWS NASIONAL

Mengenang Ismail Marzuki, Musisi Asal Betawi dengan Karya Melegenda

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |06:00 WIB
Mengenang Ismail Marzuki, Musisi Asal Betawi dengan Karya Melegenda
Ismail Marzuki (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ismail Marzuki. Dia adalah musisi andal dari Betawi yang menciptakan sekitar 240 lagu semasa hidupnya.

Pria kelahiran Kwitang, Jakarta pada 11 Mei 1914 ini mulai menulis karyanya pada rentang tahun 1931–1958. Ismail Marzuki meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada umur 44 tahun.

Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia dengan berbagai karyanya yang melegenda. Bakat bermusik Ismail Marzuki telah ditunjukkan pada usia 17 tahun.

Karya Ismail Marzuki bila didengar terkesan sederhana. Namun di balik itu, setiap lirik lagu ciptaan Ismail Marzuki terdengar kaya akan makna.

Lagu pertama Ismail Marzuki bertajuk "O Sarinah", dalam lagu tersebut sang penulis mengisahkan orang-orang yang menderita. Sementara untuk lagu terakhirnya yang ditulis pada tahun 1957 berjudul “Inikah Bahagia”. Komponis Indonesia itu berpulang setahun setelah lagu tersebut ditulis.

