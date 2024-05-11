7 Fakta Mahasiswa Tabrak Lari Tukang Sampah di Malang, Akui Mabuk saat Nyetir

MALANG - Pengemudi mobil Toyota Yaris berinisial ACB (22) mengakui menabrak tukang sampah, Edy Prasetyo (57) di Simpang Tiga Dinoyo, Jalan MT Haryono, Kota Malang, Rabu 8 Mei 2024 dini hari.

Mahasiswa salah satu kampus negeri di Malang itu minta maaf atas ulahnya dan mengakui bahwa dirinya mengemudi dalam kondisi mabuk usai menenggak minuman keras.

Aparat Satlantas Polresta Malang Kota menangkap ACB di sebuah hotel usai menabrak Edy Prasetyo, warga Jalan MT. Haryono, Gang 17, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang terekam CCTV.

Berikut fakta-fakta di balik kecelakaan tersebut.

1. Menabrak gerobak dan melaju kencang

Tabrak lari tersebut terjadi pada Rabu 8 Mei 2024 sekitar pukul 04.05 WIB. Saat itu korban Edy Prasetyo, yang tengah mengambil sampah ditabrak oleh pelaku di Jalan MT. Haryono, kawasan Simpang Tiga Dinoyo.

Iqbal Maulana, anak korban mengaku saat itu ayahnya tengah mengambil sampah dan hendak menyeberang dari utara ke selatan, menuju Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPST). Tapi tiba-tiba, ACB itu melaju kencang dari barat ke timur dengan mobil Toyota Yaris berwarna putih.

"Dia langsung menabrak ayah saya, berikut gerobak sampahnya. Setelah itu, mobil terus melaju mengarah ke timur," ucap Iqbal Maulana.

Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota Ipda Isrofi menyebut, berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, gerobak sampah korban terlebih dahulu ditabrak, sehingga kencangnya benturan membuat korban jatuh.

"Yang ditabrak gerobaknya terus korban jatuh. Melajunya sekitar 40 - 50 kilometer per jam, jadi langsung menabrak," ungkap Isrofi.

2. Pelaku sempat kabur dan tinggalkan korban

Bukannya menolong usai menabrak korbannya, ACB justru kian tanjap gas ke arah timur. Bahkan aksi ACB itu sempat direkam oleh salah satu pemotor yang berusaha menghadang lajunya.

Tapi ACB tetap melanjutkan perjalanannya dengan kondisi mobil bagian kiri depan rusak. Sontak saja rekaman video dari pemotor lain membuat peristiwa ini viral di media sosial.

"Mobil itu terus melaju ke timur, kabur tanpa tanggungjawab, ayah saya dibiarkan begitu saja, dengan luka-luka di bagian atas dan kanan belakang kepala," kata Iqbal, anak korban berusia 19 tahun.

Beruntung nyawa korban bisa selamat karena warga langsung cepat menghubungi ambulan, yang kebetulan lokasinya dekat Rumah Sakit Islam (RSI) Unisma.

"Kemudian ada mobil ambulans datang dan dibawa ke RSI Unisma untuk menjalani perawatan medis lebih lanjut," ujarnya.

3. Pelaku terdeteksi berkat CCTV

Kamera CCTV di jalanan sekitar lokasi kejadian, dan beberapa titik merekam bagaimana detik-detik mobil Toyota Yaris berwarna putih milik ACB menghantam Edy Prasetyo. Pelaku lantas kabur hingga akhirnya polisi mendeteksi dari rekaman kamera CCTV.

"Didapatkan informasi bahwa adanya kendaraan Yaris warna putih yang ada, berdasarkan hasil pemeriksaan dari CCTV," ucap Kasatlantas Polresta Malang Kota Kompol Aristianto Budi Sutrisno, saat ditemui di Mapolresta Malang Kota, Jumat 11 Mei 2024.

Hasil dari analisis kamera CCTV itu diketahui plat Nopol mobil yakni N 1871 DX. Tapi plat nopol itu dipasang pada tempatnya, melainkan di dashboard pengemudi dalam mobil.

4. Tertangkap di hotel

Pasca video viral di media sosial dan laporan warga, polisi langsung bergerak. Rekaman CCTV di sejumlah titik lokasi ditelusuri oleh tim kepolisian. Hasilnya ACB berhasil dideteksi di sebuah hotel di kawasan Puncak Borobudur, Kota Malang.

"Kita amankan pada pukul 11.30 WIB, sudah kita amankan di sebuah hotel di kawasan Puncak Borobudur, di sana juga ditemukan mobil yang identik dengan di video yang viral itu," ujarnya.

Pelaku juga mengakui bahwa telah menabrak seorang tukang sampah pada Rabu subuh. Tapi ia meninggalkan begitu saja karena berdalih hendak mengantar temannya pulang.