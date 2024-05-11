Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Viral Pelaku Paedofilia Beraksi di Toilet Dipergoki Pengurus Masjid

Bugma , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |01:01 WIB
Viral Pelaku Paedofilia Beraksi di Toilet Dipergoki Pengurus Masjid
Viral pelaku paedofilia beraksi di toilet masjid (Foto: Ist/Bugma)
A
A
A

SULSEL - Seorang pria tertangkap basah diduga melakukan aksi paedofilia terhadap seorang bocah laki-laki di dalam toilet masjid di Gowa, Sulawesi Selatan.

Video pelaku saat dipergoki warga bersama seorang bocah di dalam toilet masjid pun tersebar dan viral di media sosial.

Rekaman video warga ini memperlihatkan saat pengurus Masjid Agung Syekh Yusuf memergoki seorang pria yang diduga melakukan aksi paedofilia di toilet Masjid Agung Syekh Yusuf di Jalan Masjid Raya Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Saat dipergoki bersama bocah laki-laki, pelaku sempat menolak untuk membuka pintu toilet. Tak berselang lama, pelaku akhirnya membuka pintu toilet dan kedapatan bersama seorang bocah laki-laki.

Saat tertangkap basah oleh warga, pelaku yang tidak diketahui identitasnya membantah jika melakukan aksi paedofilia di dalam toilet. Pelaku berdalih hanya dipijit di dalam toilet.

Rekaman video yang tersebar ini pun viral di media sosial. Aksi dugaan paedofilia yang dilakukan pria bersama bocah laki-laki ini terjadi pada Kamis 9 Mei 2024 sore.

Halaman:
1 2
      
