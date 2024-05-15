Sebelum Ditemukan, Mantan Camat yang Hilang di Makkah Sempat Kelaparan

MERANGIN - Warga kabupaten Merangin, Jambi yang heboh dikabarkan terpisah dari rombongan saat sedang menjalankan ibadah umroh di Makkah, Arab Saudi, ini diketahui bernama Abbas (60) Warga Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Dan Abbas diketahui mantan camat di kabupaten Merangin serta pemilik rumah makan di desanya.

Kejadian awal terpisahnya Abbas ini berlokasi di Terowongan Jalan Amirudin Al-Haq Mekkah. Hal ini sempat viral di media sosial, bahkan beberapa akun yang membagikan video dari postingan akun Facebook Bayhakie Siasatinfo puluhan ribu netizen itu sempat mendoakan agar Abbas segera dipertemukan kembali dengan rombongannya.

Dan akhirnya Abbas ditemukan di pinggir jalan oleh Ica dan pihak Pengurus PT. Light Water di kawasan Suriah setelah dua hari hilang kontak dari rombongan Umroh beserta dengan istrinya.

Atas kejadian tersebut, diduga kuat pihak Perusahaan Travel PT. Light Water yang menjadi penyelenggara ibadah Umroh diduga lalai dalam menjalankan tugas sebagai penyedia tour and travel.

Pasalnya, diketahui sebelum berangkat ke tanah suci Makkah, kondisi Abbas dalam keadaan sehat secara fisik. Namun sesampai di Makkah, Abbas dikabarkan ke sasar di Terowongan Umar bin Khattab, bahkan hingga dua hari hilang kontak dan kelaparan.