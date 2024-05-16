Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Kecelakaan Truk Vs Motor di Bandarlampung Tewaskan Satu Orang

Truk terlibat kecelakaan di Bandarlampung menewaskan satu orang (Foto : Istimewa)
BANDARLAMPUNG - Satlantas Polresta Bandarlampung mengungkap kronologi kecelakaan yang terjadi di Jalan Alimudin Umar depan Gang Bangau, Kelurahan Campang Raya, Sukabumi, Rabu 15 Mei 2024, malam.

Adapun kecelakaan tersebut melibatkan truk Fuso warna coklat bernomor polisi BE 9657 BT dengan sepeda motor Blade berplat BE 4967 CG dan menewaskan satu orang.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandarlampung Ipda Gunawan mengatakan, kecelakaan itu berawal mobil Fuso datang dari arah Lampung Timur Jalan Ir Sutami menuju Jalan Soekarno-Hatta melalui jalan Alimudin Umar.

"Saat mendekati TKP, mobil Fuso diduga mengalami rem blong, sehingga supir membuang setir ke arah samping kanan dan melindas motor yang datang dari arah berlawanan," ujar Gunawan, Kamis (16/5/2024).

Gunawan melanjutkan, mobil Fuso tersebut akhirnya berhenti lantaran masuk ke dalam kali. Sedangkan, pengemudi melarikan diri.

"Setelah terjadinya kecelakaan, pengemudi mobil Fuso melarikan diri," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
