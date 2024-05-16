5 Fakta Pemuda Begal Payudara Bocah SD di Bandung

BANDUNG - Aksi begal payudara makin meresahkan, bukan hanya mengincar wanita dewasa tapi bocah ingusan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) juga jadi sasaran. Seperti yang terjadi di Jalan Jupiter Barat, Kompleks Perumahan Margahayu Raya, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat awal pekan ini.

Seorang pemotor tiba-tiba meremas payudara siswi SD. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah aksinya viral di media sosial.

Berikut fakta-faktanya :

Terekam CCTV

Aksi pelaku membegal payudara bocah SD di Jalan Jupiter Barat, Kompleks Perumahan Margahayu Raya terekam kamera CCTV. Video itu kemudian viral di media sosial hingga pelaku pun tak bisa berkutik karena identitasnya langsung kebongkar.

Pelaku pura-pura tanya alamat

Dalam video yang beredar tampak pelaku seorang pria muda mengendarai sepeda motor. Saat melihat korban berjalan kaki pulang sekolah, pelaku berhenti lalu mendekatinya sambil berpura-pura menanyakan alamat.

Tiba-tiba tangan kiri pelaku memegang payudara korban. Lantaran mendapat perlakuan tak senonoh, korban berteriak dan berlari. Sedangkan pelaku kabur.

"Pelaku berpura-pura menanyakan alamat. Kemudian memegang payudara korban sehingga korban menjerit dan lari," kata Kapolsek Buahbatu, Kompol Rizal Jatnika, Selasa 14 Mei 2024.

Identitas pelaku

Usai mengetahui payudara anaknya dibegal, orang tua langsung bikin laporan ke Polsek Buahbatu.

Setelah menerima laporan, penyidik Unit Reskrim Polsek Buahbatu menyelidiki dan berhasil mendapatkan identitas pelaku bernama M Ilham (25) warga Sekejati, Kota Bandung.

Terduga pelaku M Ilham bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Bandung.

Pelaku diketahui menggunakan sepeda motor berpelat nomor F wilayah Kota/Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur.

"Penyidik mengecek alamat pelat nomor kendaraan yang digunakan dengan mendatangi rumah pelaku di Sukabumi," ujar Rizal Jatnika.