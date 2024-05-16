Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warga Cianjur Berduyun-duyun Rusak Rumah Terduga Pelaku Sodomi Anak

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |03:31 WIB
Warga Cianjur Berduyun-duyun Rusak Rumah Terduga Pelaku Sodomi Anak
Warga rusak rumah terduga cabul di Cianjur (foto: dok ist)
A
A
A

CIANJUR - Rumah terduga pelaku sodomi terhadap empat orang anak di Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, digeruduk dan di rusak warga.

Pasalnya, warga geram atas perbuatannya lantaran tega melakukan perbuatan cabul kepada anak laki-laki yang masih di bawah umur.

Pelaku yang berinisial TRA (30) itu sehari-harinya merentalkan playstation di rumahnya. Selain rumahnya yang di rusak warga, alat-alat untuk bermain playstation di rumahnya di buang oleh warga ke sungai.

"Mungkin itu bentuk kekesalan warga terhadap terduga pelaku. Sebelumnya juga pelaku pernah melakukan hal serupa namun di selesaikan secara kekeluargaan dan pelaku langsung di usir," tutur keluarga korban, Ate Purwita, Rabu (15/5/2024).

Namun, saat ini pelaku pencabulan terhadap empat orang anak itu sudah di tetapkan menjadi tersangka dan sudah di amankan Polres Cianjur.

"Pelaku sudah di amankan oleh tim PPA Polres Cianjur dan sudah di tetapkan sebagai tersangka," tutur Kasat Reskrim Polres Cianjur.

Halaman:
1 2
      
