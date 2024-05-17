Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Gilad Erdan, Dubes Israel yang Robek Piagam PBB di Tengah Sidang

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |13:03 WIB
Profil Gilad Erdan, Dubes Israel yang Robek Piagam PBB di Tengah Sidang
Profil Gilard Eben, Dubes Israel yang robek piagam PBB di tengah sidang (Foto: ANI Photo)
A
A
A

NEW YORK - Gilad Erdan selaku Duta Besar Israel kecewa dengan rekan-rekannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung resolusi PBB terkait Palestina. Kekecewaan disusul dengan kemarahan, Duta Besar Israel tersebut merobek kertas piagam PBB sebelum resolusi keanggotaan penuh Palestina disahkan.

Majelis Umum PBB telah memberikan suara terbanyak untuk resolusi yang meminta Dewan Keamanan mempertimbangkan kembali status Palestina sebagai anggota penuh pada Jumat (10/05/2024). Hasil perolehan suara ini membuat pihak tertentu kecewa dan marah, terutama pihak Israel.

Kekecewaan Israel ini disampaikan melalui duta besarnya dalam sebuah pidato.

“Hari ini, Anda juga akan memberikan hak istimewa dan menulis surat kepada negara teror Hamas di masa depan. Anda telah membuka PBB untuk Nazi modern, untuk Hitler di zaman kita….Jadi ini dia. Saya persembahkan untuk Anda hasil masa depan dari pemungutan suara hari ini…calon Presiden, Yahya Sinwar, Presiden tirani Negara Hamas, disponsori oleh PBB, dan dia berterima kasih sebesar-besarnya kepada Anda, Majelis Umum,” kata Gilad Erdan sembari mengangkat gambar Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, mengutip The Economic Times.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/18/3047371/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_100_orang-MeSp_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 100 Orang saat Salat Subuh di Gaza, Sejumlah Negara Kecam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/18/3024999/viral-tentara-israel-ikat-pria-palestina-yang-terluka-di-kap-mobil-yang-berjalan-jsPlsR9DlE.jpg
Viral, Tentara Israel Ikat Pria Palestina yang Terluka di Kap Mobil yang Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019574/dua-wajah-israel-berpesta-rayakan-kebebasan-sandera-dan-korbankan-274-warga-palestina-yang-meregang-nyawa-831cQxwclv.jpg
Dua Wajah Israel, Berpesta Rayakan Kebebasan Sandera dan Korbankan 274 Warga Palestina yang Meregang Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019495/menteri-kabinet-perang-israel-mengundurkan-diri-pengamat-bentuk-frustasi-ke-netanyahu-OJDKPPGGKf.jpg
Menteri Kabinet Perang Israel Mengundurkan Diri, Pengamat: Bentuk Frustasi ke Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019484/netanyahu-ke-benny-gantz-ini-bukan-waktunya-tinggalkan-perang-di-gaza-E5jH6IvvuX.jpg
Netanyahu ke Benny Gantz: Ini Bukan Waktunya Tinggalkan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019481/pukulan-telak-bagi-netanyahu-ini-sebab-menteri-kabinet-perang-israel-mengundurkan-diri-l1CtwHN90a.jpg
Pukulan Telak Bagi Netanyahu, Ini Sebab Menteri Kabinet Perang Israel Mengundurkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement