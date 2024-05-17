Profil Gilad Erdan, Dubes Israel yang Robek Piagam PBB di Tengah Sidang

NEW YORK - Gilad Erdan selaku Duta Besar Israel kecewa dengan rekan-rekannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung resolusi PBB terkait Palestina. Kekecewaan disusul dengan kemarahan, Duta Besar Israel tersebut merobek kertas piagam PBB sebelum resolusi keanggotaan penuh Palestina disahkan.

Majelis Umum PBB telah memberikan suara terbanyak untuk resolusi yang meminta Dewan Keamanan mempertimbangkan kembali status Palestina sebagai anggota penuh pada Jumat (10/05/2024). Hasil perolehan suara ini membuat pihak tertentu kecewa dan marah, terutama pihak Israel.

Kekecewaan Israel ini disampaikan melalui duta besarnya dalam sebuah pidato.

“Hari ini, Anda juga akan memberikan hak istimewa dan menulis surat kepada negara teror Hamas di masa depan. Anda telah membuka PBB untuk Nazi modern, untuk Hitler di zaman kita….Jadi ini dia. Saya persembahkan untuk Anda hasil masa depan dari pemungutan suara hari ini…calon Presiden, Yahya Sinwar, Presiden tirani Negara Hamas, disponsori oleh PBB, dan dia berterima kasih sebesar-besarnya kepada Anda, Majelis Umum,” kata Gilad Erdan sembari mengangkat gambar Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, mengutip The Economic Times.