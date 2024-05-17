4 Presiden AS yang Tewas Dibunuh dengan Tembakan Senjata Api

NEW YORK - Seorang presiden merupakan orang yang sangat penting dalam pemerintahan sebuah negara. Namun menjadi orang penting menjadikannya orang yang paling rentan terhadap serangan mendadak oleh oknum-oknum tertentu yang tidak menyukai sifat atau tindakan seorang presiden. Hal ini bisa terjadi oleh presiden di negara mana pun.

Amerika Serikat (AS) pada tahun-tahun awal berdirinya negara ini tidak terlalu memperhatikan keamanan pribadi presiden. Mengutip American Experience, hal ini dikarenakan banyak orang yang percaya bahwa republik demokratis yang masih muda ini kebal terhadap kekerasan politik.

Lengahnya pemerintahan terhadap ancaman tersebut menyebabkan beberapa kasus pembunuhan terhadap presiden. Belajar dari kesalahan, AS pun mulai meningkatkan perlindungan yang ditujukan tidak hanya terhadap presiden, namun juga melindungi keluarga presiden, mantan presiden, dan calon presiden.

Berkaitan dengan kasus penembakan presiden, berikut empat presiden AS yang terbunuh akibat senjata api dilansir berbagai sumber:

1. Abraham Lincoln

Abraham Lincoln merupakan presiden AS ke-16 yang terbunuh oleh John Wilkes Booth di Teater Ford, Washington, DC. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 April 1865 sekitar pukul 22.15. Saat itu Lincoln sedang menonton drama ‘Our American Cousin’ di Teater Ford.

Booth yang merupakan seorang aktor terkenal menyelinap ke dalam balkon pribadi Lincoln, tempat ia bersama istri serta rekan-rekannya menonton pertunjukkan. Kemudian Booth menembakan peluru menggunakan pistol Derringer kaliber .44 ke belakang kepala Lincoln. Tembakan tersebut membuat Lincoln terluka parah dan mengalami koma selama sembilan jam. Sayangnya, pada tanggal 15 April 1865, Lincoln meninggal pada pukul 7:22.