Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Presiden AS yang Tewas Dibunuh dengan Tembakan Senjata Api

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |13:36 WIB
4 Presiden AS yang Tewas Dibunuh dengan Tembakan Senjata Api
4 Presiden AS yang tewas dibunuh dengan tembakan senjata api (Foto: The OC Register)
A
A
A

NEW YORK - Seorang presiden merupakan orang yang sangat penting dalam pemerintahan sebuah negara. Namun menjadi orang penting menjadikannya orang yang paling rentan terhadap serangan mendadak oleh oknum-oknum tertentu yang tidak menyukai sifat atau tindakan seorang presiden. Hal ini bisa terjadi oleh presiden di negara mana pun.

Amerika Serikat (AS) pada tahun-tahun awal berdirinya negara ini tidak terlalu memperhatikan keamanan pribadi presiden. Mengutip American Experience, hal ini dikarenakan banyak orang yang percaya bahwa republik demokratis yang masih muda ini kebal terhadap kekerasan politik.

Lengahnya pemerintahan terhadap ancaman tersebut menyebabkan beberapa kasus pembunuhan terhadap presiden. Belajar dari kesalahan, AS pun mulai meningkatkan perlindungan yang ditujukan tidak hanya terhadap presiden, namun juga melindungi keluarga presiden, mantan presiden, dan calon presiden.

Berkaitan dengan kasus penembakan presiden, berikut empat presiden AS yang terbunuh akibat senjata api dilansir berbagai sumber:

1. Abraham Lincoln

Abraham Lincoln merupakan presiden AS ke-16 yang terbunuh oleh John Wilkes Booth di Teater Ford, Washington, DC. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 April 1865 sekitar pukul 22.15. Saat itu Lincoln sedang menonton drama ‘Our American Cousin’ di Teater Ford.

Booth yang merupakan seorang aktor terkenal menyelinap ke dalam balkon pribadi Lincoln, tempat ia bersama istri serta rekan-rekannya menonton pertunjukkan. Kemudian Booth menembakan peluru menggunakan pistol Derringer kaliber .44 ke belakang kepala Lincoln. Tembakan tersebut membuat Lincoln terluka parah dan mengalami koma selama sembilan jam. Sayangnya, pada tanggal 15 April 1865, Lincoln meninggal pada pukul 7:22.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180434/viral-fWzk_large.jpg
Polisi Kejar Penjual Senjata Api yang Digunakan untuk Tembak Pengacara di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180175/penembakan-mbcQ_large.jpg
Menegangkan, Begini Detik-Detik Penangkapan Penembak Pengacara di Tanah Abang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement