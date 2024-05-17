Kasus Vina Cirebon, Ayah Eki: Saya Tidak Diam, Terus Berupaya agar Kasus Terungkap

BANDUNG - Iptu Rudiana, ayah kandung almarhum Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, kekasih dari almarhumah Vina Dewi Arstia, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap anaknya. Rudiana memastikan tidak tinggal diam atas kasus tersebut.

Dia terus berupaya agar kasus pembunuhan yang terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 tersebut terungkap tuntas.

Dalam video yang beredar di media sosial (medsos) Instagram, akun pribadi @Rudianabison, Iptu Rudiana mengenakan seragam Polri. Pria paruh baya tersebut tampak menahan tangis. Suaranya bergetar saat memberikan pernyataan.

"Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orangtua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki," kata Iptu Rudiana seraya menahan tangis.

Kemudian dia melanjutkan pernyataan. "Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang menjadi korban kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa (pelaku) kami amankan," ujar dia.

"Sisanya (tiga pelaku DPO Andi, Dani, dan Pegi alias Perong alias Egi) sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan," tutur Rudiana.