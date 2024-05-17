Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kasus Vina Cirebon, Ayah Eki: Saya Tidak Diam, Terus Berupaya agar Kasus Terungkap

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |18:48 WIB
Kasus Vina Cirebon, Ayah Eki: Saya Tidak Diam, Terus Berupaya agar Kasus Terungkap
Ayah Eki, Iptu Rudiana (Foto: Tangkapan layar/Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Iptu Rudiana, ayah kandung almarhum Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, kekasih dari almarhumah Vina Dewi Arstia, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap anaknya. Rudiana memastikan tidak tinggal diam atas kasus tersebut.

Dia terus berupaya agar kasus pembunuhan yang terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 tersebut terungkap tuntas.

Dalam video yang beredar di media sosial (medsos) Instagram, akun pribadi @Rudianabison, Iptu Rudiana mengenakan seragam Polri. Pria paruh baya tersebut tampak menahan tangis. Suaranya bergetar saat memberikan pernyataan.

"Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orangtua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki," kata Iptu Rudiana seraya menahan tangis.

Kemudian dia melanjutkan pernyataan. "Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang menjadi korban kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa (pelaku) kami amankan," ujar dia.

"Sisanya (tiga pelaku DPO Andi, Dani, dan Pegi alias Perong alias Egi) sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan," tutur Rudiana.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement