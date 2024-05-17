Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polda Sumut Periksa Mantan Bupati Batu Bara Terkait Dugaan Kecurangan Penerimaan PPPK

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |22:25 WIB
Polda Sumut Periksa Mantan Bupati Batu Bara Terkait Dugaan Kecurangan Penerimaan PPPK
Mantan Bupati Batu Bara, Zahir (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Penyidik Polda Sumatera Utara memeriksa Bupati Batu Bara periode 2018-2023, Zahir di Mapolda Sumut, Jumat (17/5/2024).

Zahir diperiksa sebagai saksi kasus dugaan kecurangan pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Batubara pada 2023.

Dalam kasus itu, adik dari Bupati Zahir bernama Faizal, telah ditetapkan polisi sebagai tersangka.

 BACA JUGA:

Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat pada Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Sonny W Siregar, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

"Iya benar, tadi beliau (Zahir) sudah menjalani pemeriksaan. Terkait kasus PPPK itu lah," kata AKBP Sonny.

Terkait materi pemeriksaan, kata Sonny, sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik untuk menyampaikannya. Namun yang pasti sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu sejak Februari 2024 lalu.

"Selain adik Bupati (Faizal) ada tiga pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Batu Bara yang ditetapkan menjadi tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas berinisial AH, Sekretariat Disdik DT dan seorang Kabid di Disdik Batu Bara.

 BACA JUGA:

Penyelidikan kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat (dumas) ke Polisi. Dari Dumas itu, penyidik kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga menetapkan sejumlah tersangka.

"Hasil gelar perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan pemerasan atau penerimaan hadiah dalam rangka seleksi pengadaan PPPK jabatan fungsional guru di lingkungan Pemkab Batu Bara TA 2023, polisi menetapkan tersangka terhadap tiga pelaku yang memenuhi dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP," kata Kepal Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Halaman:
1 2
      
