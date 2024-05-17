Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Berbeda dengan PPKn, BPIP Perkuat Implementasi BTU Pendidikan Pancasila

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |23:23 WIB
Berbeda dengan PPKn, BPIP Perkuat Implementasi BTU Pendidikan Pancasila
Kepala BPIP Yudian Wahyudi (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Mengingat, Pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKn) sebelumnya.

Menurut Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Pendidikan Pancasila kini berbeda dari PPKn sebelumnya, dengan komposisi materi 30 persen teori dan 70 persen praktik.

"Di mana, dalam penerapan BTU (Buku Teks Utama) Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30 persen dan 70 persen praktek" ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, (17/5/2024).

Yudian menjelaskan hal ini saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan Penguatan Jaringan Pendidikan Pancasila melalui Penggunaan Buku Teks Utama Pancasila di Medan, Sumatera Utara. 

Ia menekankan bahwa Pendidikan Pancasila adalah muatan wajib dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada Pancasila dalam tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi," katanya.

Yudian berharap kegiatan ini dapat memaksimalkan penerapan BTU Pendidikan Pancasila di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. 

Sementara itu Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat, Suherman mengapresiasi kegiatan ini. "Kami mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini dengan melibatkan tenaga pendidik di lingkungan Sumatera Utara", ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143754/pancasila-4uUy_large.jpg
Hari Lahir Pancasila, Momentum Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143646/soekarno-Ts9b_large.jpg
Selayang Pandang Sejarah Hari Lahir Pancasila dan Pidato Soekarno di Sidang Dokuritsu Junbi Cosakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/337/3130452/pancasila-cWl3_large.jpg
Ketum Perjuangan Walisongo Serukan Jaga Persatuan dan Waspadai Provokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/510/3084634/pancasila-UwmH_large.jpg
BPIP Perkuat Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyiaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/608/3081605/etika-v3YA_large.jpg
Sutan Sjahrir hingga Bung Hatta Potret Keteladanan Moral dan Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/337/3080485/bpip-IFh4_large.jpg
Wujudkan Asta Cita Prabowo, BPIP Terus Bergerak Perkuat Pembinaan Pancasila
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement