Tikam Pria yang Pacari Wanita Pujaannya, Cewek Diduga Lesbi Ditangkap

PEKANBARU - Aparat Polsek Bukit Raya bersama Polresta Pekanbaru berhasil menangkap pelaku penikaman seorang pemuda bernama Hamidi. Tersangka merupakan wanita berinisial YR yang juga mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru, Riau,

Kepada polisi, YR mengaku bahwa nekat menikam Hamidi karena kesal ia berpacaran dengan wanita inisial ALP. Dirinya mengaku mengaku sakit hati dengan ALP yang telah menghianatinya.

"Pelaku berhasil ditangkap kemarin malam di Jalan Kubang Raya, Siak Hulu Kabupaten Kampar, Riau" kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra Jumat (17/5/2024).

YR mengaku awalnya menargetkan ALP untuk ditikam. Hal itu karena ternyata ALP menjalin hubungan asmara dengan korban. Padahal menurut YR, bahwa dia sudah menjalin hubungan pacaran dengan ALP sejak tahun 2019.

Namun belakangan ini, terjadi keretakan hubungan terlarangan mereka. Buntutnya, YR mengaku nomor hape dan medsosnya diblok oleh APL. YR pun mencari tau pa yang terjadi.