HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Cemburu Buta, Wanita Diduga Lesbi Tusuk Kekasih Perempuan Pujaannya

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |23:12 WIB
Diduga Cemburu Buta, Wanita Diduga Lesbi Tusuk Kekasih Perempuan Pujaannya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang wanita yang diketahui berinisial YR melakukan penusukan terhadap seorang pria di Pekanbaru, Riau. Diduga aksi YR tersebut dipicu karena wanita pujaannya jalan dengan seorang pria.

Saat ini korban bernama Hamidi masih dalam perawatan medis akibat mengalami sejumlah luka tusuk. Sementara pelaku masih dalam pengejaran pihak Polsek Bukit Raya dan Polresta Pekanbaru.

"Pelaku masih kita buru. Insya Allah dalam waktu dekat kita tangkap," ucap Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra Rabu (15/5/2024).

Dijelaskannya, kasus ini berawal saat korban bersama teman wanita ALP melintas di jalan Air Dingin Pekanbaru pada Selasa 14 Mei 2024 sore. Saat melintas, kemudian sepeda motor keduanya dihentikan oleh pelaku yang juga menggunakan sepeda motor seorang diri.

Halaman: 1 2
1 2
      
