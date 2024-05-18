Gempa M5,1 Guncang Sangihe Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,1 mengguncang Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), pukul 13:26 WIB, Sabtu (18/5/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 3.86 LU, 123.05BT atau 272 Km Barat Laut Sangihe, Sulut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 490 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

