Tokoh Wanita hingga Politikus Ramaikan Bursa Pilkada Baubau 2024

BAUBAU - Bursa Calon Walikota Baubau, Sulawesi Tenggara, saat ini mulai ramai, setelah munculnya sosok baru wanita sebagai wajah baru. Ida Fitri Halili, M.I. Kom. Wanita ini menyatakan siap mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Bau Bau untuk Periode 2024- 2029.

"Saya siap mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bau Bau. Mudah-mudahan respons masyarakat Bau Bau dan partai politik positif," katanya.

Ida adalah seorang wanita muda dengan latar belakang kuat di bidang media dan komunikasi, dan memiliki pengalaman luas. Wajah Baru ini pernah memimpin perwakilan stasiun TV nasional terkemuka di Sulawesi Tenggara.

Kehadiran Ida sebagai wajah baru dalam bursa pencalonan Walikota Bau Bau memang menjadi kandidat menarik perhatian publik dan memberikan warna baru dalam dinamika politik lokal.

Dukungan terhadap sosok baru ini dari masyarakat Bau Bau semakin berkembang, karena diyakini memiliki pandangan dan kemampuan untuk melihat dan memahami kebutuhan masyarakat dengan jelas. Hal ini dapat menjadi nilai tambah dalam konteks kepemimpinan di Bau Bau.